◇インターリーグ ドジャース5―1ブルージェイズ（2025年8月8日 ロサンゼルス）

ドジャース大谷翔平投手（31）は8日（日本時間9日）、本拠でのブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。5打数3安打2得点の活躍を見せ、1試合3安打は6月15日のジャイアンツ戦44試合ぶりとなった。5回には二塁打で出塁し、続くムーキー・ベッツ内野手（32）の逆転2ランをおぜん立てするなど、チームの勝利に貢献した。ナ・リーグ西地区2位のパドレスが敗れたため、ゲーム差は3に広がった。

この日は通算218勝、3451奪三振で、過去サイ・ヤング賞3度を誇る右腕シャーザーとの対戦。過去3打数無安打だったが、カウント1―1から外角カーブを捉え、中前に運んだ。

1点を追う5回2死走者なしで迎えた第3打席は、カウント2―2から低めのスライダーを捉え、右中間を破るエンタイトル二塁打となった。これで8月は7試合で4度目のマルチ安打とした。そして次打者ベッツが左越えに12号逆転2ランを放ち、本拠は大盛り上がりとなった。

2―1の7回の第4打席は無死一塁で、2番手左腕リトルとの対戦。ここは初球のシンカーを叩きつけた打球が大きく弾み、一塁ゲレロのグラブをはじき、右前に転がった。この一打で一、三塁と好機を広げ、続くベッツの遊ゴロが野選を誘い1点を加えた。さらにスミスが押し出し四球、T・ヘルナンデスの犠飛でこの回3点を奪って突き放した。