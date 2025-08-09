“キングカズ”ことサッカー元日本代表FW三浦知良（58＝JFLアトレチコ鈴鹿）の次男で格闘家の三浦孝太（23）が9日、東京ビッグサイトで行われた、男性の美と健康を表彰する「第5回 Men’s Beauty アワード」に出席、美について語った。

同イベントは、今年で5回目の開催となり、計10部門の表彰が行われた。三浦は、美意識の高いイメージがある若手著名人に贈られる「Beautyスキンケア部門」を受賞した。

「スキンケアはしていなかった」と明かす三浦は、受賞を機に「肌とかもケアしていけたら」と笑顔。ただ、父・知良の影響もあり、スポーツがそばにある日常が「肌の奇麗さだったりを保てているのかな。スポーツとビューティーはすごい関連してるんじゃないかと思います。若い内からケアしていくことが大切」と語った。

三浦は2023年からグローバルアパレルブランド「KMB」も展開。「お父さんもいつもファッションかっこいいんで、そういうのも意識してやってます」と“キングカズ”の影響は大きい様子。「落ち込んだりしてもすぐに切り替えられる」と父親譲りの強いメンタルについても披露していた。

▼各受賞者は以下の通り

「セルフメディケーション部門」サッカー元日本代表選手、サッカー解説者・松木安太郎さん

「Beautyスキンケア部門」・三浦孝太

「Beautyミドル部門」タレント・佐藤弘道

「Beautyライフスタイル部門」俳優・奥田瑛二

「大塚製薬株式会社 UL・OS賞」陸上短距離・末續慎吾

「花王株式会社 メンズビオレ賞」サッカー元日本代表選手・鈴木啓太さん

「株式会社サンスター サンスタートニック賞」元プロ野球選手・糸井嘉男さん

「大正製薬株式会社 リアップ賞」庄司智春

「株式会社マンダム LUCIDO賞」サッカー元日本代表選手・柿谷曜一朗さん

「株式会社リップス LIPPS賞」体操男子東京五輪個人総合金メダリスト・橋本大輝