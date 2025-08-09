比嘉愛未

　女優の比嘉愛未が8日、インスタグラムで北海道旅行の様子を公開。雄大な自然やカニ、ラーメン、寿司などのグルメを満喫し、ファンから「素敵な夏休み」「楽しそう」と反響が寄せられている。

　比嘉は「Summer vacation」「#trip #北海道」のコメントとともに、北海道で撮影した複数枚の写真を投稿。湖のほとりで笑顔を見せるカットや、窓辺でくつろぎながら緑を見つめるショットなど、夏の北海道の自然を感じさせる風景が並んだ。

　さらに、カニやラーメン、寿司といったご当地グルメを味わう写真も公開。旅の充実ぶりが伝わる内容に、ファンからは「素敵な夏休みで羨ましい」「夏休み楽しそう！！これからも、頑張りながらも休憩してね！」「思い出をたくさんお裾分けしてくれてありがとう」といったコメントが寄せられた。

