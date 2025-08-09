◆米大リーグ パドレス―レッドソックス（８日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

レッドソックスの吉田正尚外野手が８日（日本時間９日）、敵地のパドレス戦に「５番・ＤＨ」でスタメン出場し、出場４試合ぶりの２号２ラン本塁打を放った。

８−２で迎えた９回無死一塁でカウント２−１からの高めのボール球の直球打ち、打球は右中間フェンスを超えた。打球速度１０３マイル（約１６５・８キロ）、打球角度２７度、飛距離３７７フィート（約１１４・９メートル）の一発だった。

吉田は０−０で迎えた４回無死満塁で、パ軍先発ピベッタの高めの直球を捉えると、中堅奥へ飛距離十分の犠飛。三塁走者が余裕を持って生還し、先制点を奪った。レ軍はなお１死一、三塁で一塁へのけん制悪送球で２点目。その後２死二塁でアブレイユが２１号２ランを放ち、計４点のビッグイニングとした。

６回先頭の第３打席では左翼線ギリギリに落ちるエンタイトル二塁打。８回先頭の第４打席では松井裕樹との対戦となったが、二飛に倒れた。４打数２安打３打点の活躍で、５番での起用にこたえた。

吉田は先月３０日に１２―１と大差がついたツインズ戦で野手登板したクレメンスから右越えに１号本塁打を放っていた。このためこの日の２号本塁打が本業投手からの今季初アーチとなった。