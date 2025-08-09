マリナーズのカル・ローリー捕手は8日（日本時間9日）、本拠地T-モバイルパークでのレイズ戦に「2番捕手」で先発出場。劣勢の8回裏に今季43号3ランを放った。

ア・リーグ本塁打部門2位のアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）とは6本差に。両リーグでも、カイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）に2本差をつけてトップをキープしている。

■2位ジャッジと6本差の独走態勢

マリナーズ2点ビハインドで迎えた8回裏。2死一、二塁で打席に入ったローリーは、相手3番手グリフィン・ジャックス投手の4球目低めスイーパーをすくい上げると、角度28度、速度108.1マイルで高々と舞い上がった打球は満員の右中間スタンドへ飛び込む43号3ランとなった。

ローリーの値千金の逆転打でリードを奪ったマリナーズは、最終回をマット・ブラッシュ投手が抑えて3－2で逃げ切り。レイズを下し5連勝を飾った。

MLB公式のマリナーズ担当ダニエル・クレイマー記者は、「カル・ローリーの43号、恐らく彼の最も劇的なアーチだ。8回裏2アウトでマリナーズを今夜初めてリードに導き、完封負けの可能性を消し去った」とXに投稿。主砲の一発に惜しみない賛辞を贈り称えた。



