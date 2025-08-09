AFC U-20女子アジアカップタイ2026予選

サッカーU-19日本女子（ヤングなでしこ）の衝撃スコアに反響が広がっている。AFC U-20女子アジアカップタイ2026予選が現地8日、マレーシアで行われ、日本は16-0で地元マレーシアを粉砕。ハットトリックが4人生まれるという珍事に、ネット上のサッカーファンからは「初めて見た」「恐るべき攻撃」との声が漏れている。

イラン、マレーシア、グアムと同組（グループF）の日本。初戦でグアムを5-0で下して迎えた一戦では、開始5分に津田愛乃音が先制点を挙げると、ゴールラッシュの幕開けに。前半までに7得点、後半には9得点を重ねた。

4ゴールの津田を筆頭に、板村真央、古田麻子、小島爽がそれぞれハットトリックを達成。マレーシアを粉砕した攻撃力に、ネット上では「なんかすごいスコアになってた」「実力差があるとはいえ、エグすぎる!!」「ハットトリックが4人出た試合なんて初めて見た」「4選手がハットトリックという恐るべき攻撃」「とんでもない試合」など、驚きの声が続々と上がっていた。

来年開催されるU-20女子アジアカップには、予選各グループ1位の8チームと、各グループ2位のうち成績上位の3チームに出場権が付与され、ホスト国のタイを加えた12チームが出場する。



