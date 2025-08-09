イスラエル政府が８日（現地時間）、ガザ地区全域を掌握するための軍事作戦を承認した。首相室はこの日、声明を出し、「安保内閣がハマス撃退のための首相の提案を承認した。ガザシティを掌握する準備をする」と明らかにした。ネタニヤフ首相は前日、パレスチナの武装組織ハマスとの葛藤が続く中、ガザ地区全域を掌握すると述べた。

イスラエル内閣が明らかにした戦争終息のための５つの原則は▼ハマスの武装解除▼人質全員の帰還▼ガザ地区の非武装化▼イスラエルのガザ地区安保統制▼ハマスとパレスチナ自治政府でない民間政府の樹立だ。

現地メディアは「イスラエル当局が１０月７日までにガザシティのすべての住民を他の地域に退避させる」とし「移住する住民は１００万人に達するだろう」と報じた。

これに先立ちネタニヤフ首相は米ＦＯＸニュースのインタビューで「ハマスのぞっとする恐怖から我々とガザ住民が自由になることを望む」とし「ガザ地区を永久的に所有したり統治したりする意図はない」と述べた。

これに対しハマスは「イスラエルのガザシティ占領計画は住民１００万人を対象にした戦争犯罪」と激しく非難した。国際社会の懸念も強まっている。イスラエルとパレスチナをそれぞれ独立国と認める「二国家解決策」を毀損するおそれがあるからだ。