元AKB48北原里英、“人生初”の新ヘアで印象ガラリ「ギャルママ激かわ」「りえ推し大興奮」
元AKB48で俳優の北原里英（34）が8日、自身のインスタグラムを更新。“印象ガラリ”なニューヘアを披露した。
【写真】「ギャルママ激かわ」人生初”金髪メッシュ”の新ヘアを披露した北原里英
「人生初エクステで金髪メッシュになってみました！」と報告し、8枚の写真をアップ。これまでのショートヘアから一変、金髪メッシュのロングヘアに変身している。
このイメチェンヘアは「夏の間だけ」だそうで、北原は「どうでしょうか？」とファンに呼びかけた。
これに対しファンからは「凄く似合ってます!!」「ほんとに可愛すぎるギャルりえ推し大興奮」「ギャルママ激かわ」「めろい！だいすきです」「金髪メッシュ、最高！」など、さまざまな反響が寄せられている。
北原はアイドルグループ・AKB48の第5期生。愛称は“きたりえ”。2008年、AKB48のシングル「大声ダイヤモンド」で初選抜入り。2011年より派生ユニット・Not yetとしても活動。2015年、NGT48に移籍しキャプテンを務め、2018年4月にNGT48を卒業した。ドラマ『家族ゲーム』、映画『ジョーカーゲーム』など俳優としても活躍。
プライベートでは、2021年9月に俳優の笠原秀幸との結婚を発表。24年11月に第1子女児出産を報告した。
