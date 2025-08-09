北原里英 （C）ORICON NewS inc.

　元AKB48で俳優の北原里英（34）が8日、自身のインスタグラムを更新。“印象ガラリ”なニューヘアを披露した。

【写真】「ギャルママ激かわ」人生初”金髪メッシュ”の新ヘアを披露した北原里英

　「人生初エクステで金髪メッシュになってみました！」と報告し、8枚の写真をアップ。これまでのショートヘアから一変、金髪メッシュのロングヘアに変身している。

　このイメチェンヘアは「夏の間だけ」だそうで、北原は「どうでしょうか？」とファンに呼びかけた。

　これに対しファンからは「凄く似合ってます!!」「ほんとに可愛すぎるギャルりえ推し大興奮」「ギャルママ激かわ」「めろい！だいすきです」「金髪メッシュ、最高！」など、さまざまな反響が寄せられている。

　北原はアイドルグループ・AKB48の第5期生。愛称は“きたりえ”。2008年、AKB48のシングル「大声ダイヤモンド」で初選抜入り。2011年より派生ユニット・Not yetとしても活動。2015年、NGT48に移籍しキャプテンを務め、2018年4月にNGT48を卒業した。ドラマ『家族ゲーム』、映画『ジョーカーゲーム』など俳優としても活躍。

　プライベートでは、2021年9月に俳優の笠原秀幸との結婚を発表。24年11月に第1子女児出産を報告した。