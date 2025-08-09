糸井嘉男、阪神の独走にホクホク顔「調子が良すぎてセ・リーグが面白くない」 ゴツすぎる体の悩みも
プロ野球・阪神タイガースなどで活躍した糸井嘉男が9日、東京ビッグサイトで開催中の『第25回JAPANドラッグストアショー』内で発表された『第5回 Men's Beauty アワード』各賞受賞者発表・表彰式に登壇した。
【写真】三浦孝太、佐藤弘道、奥田瑛二、末續慎吾、鈴木啓太、松木安太郎ら登壇
糸井は、サンスタートニック賞を受賞。現役時代と変わらない鍛え上げられた体で登場すると「野球選手は帽子を被るので頭が群れるんですよ。甲子園球場に置いてありました。爽快感が好きで愛用してました。今回、受賞できてうれしく思います」と笑顔を見せた。
司会を務めた武田修宏は「初めてお会いしたんですけど、体がスゴいですね」と驚き。足元にあったモニターに写った自分を見ながら糸井は「モニターで自分を見たくないですね。ちょっとゴツすぎる」と苦笑いを浮かべた。ただ、身だしなみのポイントを問われると「洋服の下の部分を大事にしている。鍛える、そういう部分を続けていきたい」とニヤリとしていた。首位を快走する阪神の話題が出ると糸井は「ちょっと調子が良すぎてセ・リーグ面白くないですね」とホクホク顔で語っていた。
そのほか、協会賞としてセルフメディケーション部門を松木安太郎、Beautyスキンケア部門を三浦孝太、Beautyミドル部門を佐藤弘道、Beautyライフスタイル部門を奥田瑛二が受賞した。さらに、メーカー協賛賞としてウル・オス賞を末續慎吾、メンズビオレ賞を鈴木啓太、リアップ賞を庄司智春、ルシード賞を柿谷曜一朗、リップス賞を橋本大輝が受賞した。
