妻のDVで夫の眼球は破裂寸前に…“10カ月スピード婚”の韓国夫婦に起こった悲劇「離婚した方がいい」

妻に殴られて眼球が破裂しそうになった夫の衝撃的なエピソードが公開された。

【写真】元アイドルがDV被害？傷跡を公開

8月7日午後に韓国で放送された離婚バラエティ『離婚熟慮キャンプ』（原題、JTBC）では、第14期の2組目の夫婦の家事調査映像が公開された。

2人は2022年に出会い、わずか4〜5日で同棲を始めるなど急速に関係が進展。出会って10カ月後には妊娠が判明し、結婚に至ったという。

だが、妻は妊娠後に驚愕の事実を知ることに。夫に9000万ウォン（約900万円）の借金があったのだ。

夫は利息に苦しみながらも、さらに遊びたいがために追加で借金を重ねたという。このような家庭の問題を解決するため、妻は義母と2人で会ったが、暴行騒動に発展したという。

（画像＝JTBC）激怒する妻

（画像＝JTBC）負傷した夫

ただ、夫は妻の発言が信じられないと発言。その後、妻が夫に暴行を加える映像も公開された。妻が投げた携帯電話が夫の目に当たり、眼球が破裂しそうになったことがあると話す。119に通報した際の映像も公開され、スタジオを震撼させた。

一連の様子をスタジオで見ていたソ・ジャンフンは「本当に頭がおかしくなっているようだ。夫に腹が立つ気持ちはわかるが、一般的な常識では理解できない。ここまでひどくはない。夫は離婚したほうがいい。心からそう思う」と率直に語った。

また妻に対しては、「私なら一日ももたず逃げ出していただろう。夫は“忍耐力キング”だと思う」と語り、妻の理不尽な怒りと苛立ちに憤りを隠せなかった。

（記事提供＝OSEN）