俳優の坂口涼太郎（34）が9日、都内で初のエッセー「今日も、ちゃ舞台の上でおどる」（講談社）の発売記念イベントを行った。「あたりまえの日常こそが人生の舞台だ」というポリシーのもと、働き方、家事、人間関係、美容、ファッション、社会問題など幅広いテーマについてつづった1冊で「諦めの勧め」とアピールした。

書き進めるうちにたどり着いた境地を「諦め活動、（略して）“らめ活”」と表現。「諦めることは明らかにすること」という解釈を説明し「自分を諦めることで明らかにして、生活や日常がラメのように光り輝く」とメッセージを伝えた。

現在、数々の作品に出演する俳優としてだけでなく、アーティストやダンサーとして多彩な才能を発揮している坂口。イベントでは過去の諦めた具体的なエピソードも披露した。「私だってオダギリジョーさんや窪塚洋介さんになりたい時期もあった」と明かし、「一直線にそこを目指して頑張っていたら多分ここにいない」と断言。そして「なれないから、どうやったら交差する人生にできるかを考えた」と話した。

また、自身の考えに固執することなく、客観的な提案を否定せずに受け入れることの有用性も説いた。おかっぱヘアが特徴的だが、「自分で（望んで）やったわけではない」と告白。美容室で耳を出すように注文し、偶然おかっぱヘアにされたところ、オーディションに多く受かり出したという。この経験から「人に任せてみるのも私は良いんじゃないかなと思います」と伝えた。