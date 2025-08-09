「突然の報告でごめんなさい」美香、悲しい報告を謝罪「本当に共に歩いた。。と言う気持ち」「寂しいね」
モデルの美香さんは8月8日、自身のInstagramを更新。仕事について悲しい報告しました。
【写真】美香のいきなりの報告とは？
投稿には5枚の写真を添えて、「初めての真っ赤な単独カバー。月刊化記念号。美香結婚記念号。たくさんのカバー、特集、思い出がいっぱいです」などと説明。最後は「百花はなくなっても百花マインドは永遠です。20年間ともに歩んでくださった読者の皆さま本当にありがとうございました」と感謝の言葉も記載しました。
コメントでは、「寂しいね。。」「美人百花といえば、美香ちゃんでした」「お美香長い間お疲れ様でした」「おつかれみかりんご」「その表紙全部覚えてます」「大好きな雑誌でした」「本当に寂しいです…」「本当に共に歩いた。。と言う気持ちです」「百花と美香ちゃんは切り離せない存在でした」など、さまざまな声が寄せられています。
(文:多町野 望)
「美人百花といえば、美香ちゃんでした」「突然の報告でごめんなさい」と書き出した美香さん。「美人百花。本日８月８日発売をもって休刊となります」と報告しています。続けて「20年間共に歩んできた大切な雑誌。最後に素敵な撮影を組んでくださいまして、涙しながらの撮影となりました。日本の".上品大人可愛い,は美人百花が作ってきたと私は思っています。わたしのモデル人生そのものでした」と、思いを明かしました。
美しいモデルショットを多数公開自身のInstagramで、美しいモデルショットを多数公開している美香さん。7月28日には「大人百花」と添えて、白い花を持った姿を披露していました。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
