専門誌「フランスフットボール」が選定する世界最優秀選手賞「バロンドール」候補３０人を発表し、過去５度の受賞歴を持つサウジアラビア１部アルナスルのポルトガル代表ＦＷクリスチアーノ・ロナウド（４０）が選考を疑問視した。

今年のバロンドール候補には欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）を制覇したフランス１部パリ・サンジェルマンからフランス代表ＦＷウスマヌ・デンベレら９人が選ばれ、スペイン１部バルセロナからはスペイン代表ＭＦラミン・ヤマルら４人が選出されたが、Ｃ・ロナウドは２年連続で候補にも選ばれなかった。

海外メディア「ＥＬ ＣＯＭＥＲＣＩＯ」は最終候補リストから外れたＣ・ロナウドはハットトリックを決めた親善試合後に「私にとっては架空の話だ」と語ったという。同メディアは「ポルトガルのスターがバロンドールに疑問を呈したのは初めてではない。これまで受賞者の選考基準が必ずしも個人の能力を反映しているわけではないことを示唆してきた」とし「この議論を再燃させた」と報じた。

Ｃ・ロナウドは昨季公式戦で５０試合に出場し４４ゴールをマーク。中でもポルトガル代表として臨んだ欧州ネーションズリーグでは８得点を決めて、チームの欧州制覇に貢献した。サウジアラビアでプレーしているとはいえ、十分な結果を出しながらも候補入りがかなわず、現実の出来事とは認めていない格好だ。

同メディアは「４０歳になっても決定力のある選手であることを証明した」とし「彼の存在感を考えれば、今年はリスト入りが予想されていたものの、依然として議論を巻き起こしている」と指摘していた。