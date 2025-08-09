庄司智春、使ったことがないのに「リアップ賞」受賞「頭皮、毛髪も鍛えたい」 Men′s Beauty アワード授賞式で薄毛の悩み告白
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が9日、東京ビッグサイトで開催中の『第25回JAPANドラッグストアショー』内で発表された『第5回 Men's Beauty アワード』各賞受賞者発表・表彰式に登壇した。
【写真】「ビューティー！」上着を脱いで叫ぶ庄司智春
リアップ賞を庄司は受賞。ただ、発毛剤であるリアップは使用したことがないことが明かれたが大正製薬の「いつまでも若々しくあってほしい」という思いから受賞が決まった。登壇するなり、上着を脱いで肉体美を見せつけた庄司は「ありがとうございます！めちゃくちゃうれしいです。錚々たるレジェンドアスリートに囲まれて、裏で大興奮してました。光栄に思います。ビューティー！」と持ちネタを交えつつ喜びを語った。
司会の武田修宏から入念に台本チェックしていたことがバラされた。庄司は「せっかく作っていただいたから。フリーな質問が来るんですよね？」と苦笑いすると、武田は「フリーでパスは出しません。台本通り」と宣言して笑わせた。現在49歳で、庄司は「薄毛が気になりだして。パーマをかけて必死に隠している。ロケの時の風や雨で頭皮がヤバくなっている。リアップを使って髪の毛にコシを出して、体だけじゃなくて頭皮、毛髪も鍛えたい」と宣言した。最後に受賞の喜びを誰に伝えたいか問われると「ミキティ〜！」と絶叫していた。
そのほか、協会賞としてセルフメディケーション部門を松木安太郎、Beautyスキンケア部門を三浦孝太、Beautyミドル部門を佐藤弘道、Beautyライフスタイル部門を奥田瑛二が受賞した。さらに、メーカー協賛賞としてウル・オス賞を末續慎吾、メンズビオレ賞を鈴木啓太、サンスタートニック賞を糸井嘉男、ルシード賞を柿谷曜一朗、リップス賞を橋本大輝が受賞した。
