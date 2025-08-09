大地真央、夫との寄り添い2ショットに反響「仲睦まじくて素敵」「幸せそう」
【モデルプレス＝2025/08/09】女優の大地真央が8月8日、自身のInstagramを更新。夫との故郷での墓参りの様子を撮影した寄り添う2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】大地真央、12歳年下夫とのラブラブ2ショット
大地は「先日お墓参りに行ってきました 徳島阿波踊り空港から淡路島へ」と故郷での墓参りを報告。「淡路島の夏 家族みんなで美味しいお料理と、美味しい空気と、海と山 故郷はやっぱり心も体も癒してくれました」と夫と寄り添って撮影された機内でのリラックスした表情や、淡路島での阿波踊りポーズを披露した。
この投稿に、ファンからは「仲睦まじくて素敵」「幸せそう」「お似合いのご夫婦」といったコメントが寄せられている。
大地は1990年に俳優の松平健と結婚し、2004年に離婚。その後、2007年に12歳年下のインテリアデザイナーの森田恭通氏と再婚した。（modelpress編集部）
