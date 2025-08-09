【要注意】「8月から保険証が使えなくなる」ウワサの真偽とは？ 熱中症“全額自己負担”で「請求10万円」超も…自分は大丈夫？ 知っておきたい“保険証事情”を解説

8月でこれまでの保険証が使えなくなる？ その理由とは

2024年12月2日以降、これまでの健康保険証は新規発行が終了し、マイナ保険証が基本となる運用に移行しました。ただし、すでに手元にある保険証は、有効期限まで引き続き使うことができます。

また、有効期限の記載のない健康保険証については、最長で2025年12月1日まで利用可能です。

ただし、後期高齢者医療保険加入者は、もともと保険証の更新月が7月末に設定されているため、この夏にちょうど有効期限を迎える人が多いのです。このため、「8月に使えなくなる」といった情報が一部で出ていたものと考えられます。

マイナ保険証を利用していない人には、現在加入している健康保険組合や市区町村から「資格確認書」というカードが自動で送られます。この資格確認書は、これまでの保険証と同様に医療機関での保険診療に利用できるため、マイナ保険証を利用したくない人などは、切り替えなくても大丈夫です。



熱中症で保険証がなかったら？ 自己負担はいくらになる？

万一、保険証の有効期限が切れており、マイナ保険証、資格確認書のいずれも持たずに医療機関を受診した場合、医療費は原則として全額自己負担、つまり10割負担になります。

例えば、軽症の熱中症で点滴や血液検査を受けると1万円程度、入院が必要となれば1泊2日でも15万円以上、重症でICU管理となると100万円以上の費用がかかることもあるのです。

本来、健康保険が適用されれば窓口での負担は3割で済みますし、重症の場合は「高額療養費制度」により、月ごとの負担上限も設けられています。また、たとえ10割支払うことになったとしても、後日保険証を確認のうえ申請すれば、差額分は返金されます。



有効期限は大丈夫？ 今すぐ確認できる3つのポイント

保険証が「いつのまにか使えなくなっていた」という事態を防ぐために、次の3点を確認しておきましょう。

1. 保険証の有効期限

特に国民健康保険や後期高齢者医療制度の人は、保険証の有効期限が7月末や8月末に設定されているケースが多く見られます。表記がない場合でも、念のため確認しましょう。

2. 住所変更の有無

資格確認書は、マイナ保険証を使っていない人に自動で送られますが、住所変更の届出が済んでいないと届かない可能性があります。有効期限が切れるのに届いていない場合は、住所のある自治体に確認しましょう。

3. マイナ保険証の登録状況

すでにマイナンバーカードを保険証として登録している人は、そのまま利用可能です。ただし、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れていないか確認しておきましょう。有効期限が切れてから3ヶ月間は健康保険証として利用が可能ですが、速やかに更新手続きをするようにしましょう。



まとめ

「8月から保険証が使えなくなる」という話には誤解も含まれますが、夏に有効期限を迎える人がいるのも事実です。ただし、マイナ保険証を利用していない場合でも、資格確認書が自動で送られるなど、保険診療を受けられる仕組みは整っています。

なお、協会けんぽ加入者への資格確認書は、2025年9月から11月にかけて順次発送予定とされているため、現時点で届いていないのは普通のことです。急な通院にも慌てないよう、一度自身の保険証をチェックしてみてはいかがでしょうか。



出典

全国健康保険協会 健康保険証（被保険者証）

厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用について

厚生労働省 資格確認書について（マイナ保険証を使わない場合の受診方法）

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー