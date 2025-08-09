Ｊ１のＧ大阪は９日、大阪・吹田市内のグラウンドで非公開練習を行った。中断期間明けとなる１０日の岡山戦（パナスタ）へ向けて、ダニエル・ポヤトス監督が気合を入れた。

２月に行われた前半戦での対決は、０―２で敗れた。指揮官は「岡山というチームはプレーさせないようにしっかり前から圧力をかけてきますし、奪って早く攻めるというところがある。私たちは『入り』をしっかり入りたいと伝えている」と、開始早々から強度高くぶつかってくる相手を、入りからしっかり対処していくと話した。

１日と４日、直近の公開練習ではいずれも３バックの相手に対してのビルドアップに取り組んでいた。「スペースがどこにあるかを早く把握することと、ウイングバックも含めて１列目をどう外すか」と話した岡山戦から、８月中に対戦する広島、町田、横浜ＦＣ、湘南と３バックが予想される相手との対戦が続く。今週の取り組みとしても「迷わないように、確実性を与えた週だった。４枚から５枚に変わっていく中で、どこにスペースがあるのか、５枚をどう動かすか、どのルートで前進していけるかを共有してきた」と、あとは準備を本番で披露する。