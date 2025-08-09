阪神は９日、ＳＧＬでインドネシアの子どもたちを対象に球団ＯＢによる野球教室を実施した。

秋山ＢＡ（ベースボール・アンバサダー）、陽川アカデミーコーチ、江越アカデミーコーチが参加。２０２４年「第１回アジア甲子園」の出場者から選ばれた１３選手と約２時間半、交流した。参加者は前日８日は夏の甲子園を現地観戦し、“本物”を体感した。

「アジア甲子園」は元巨人の柴田章吾氏（３６）が代表理事を務める一般社団法人「ＮＢ．ＡＣＡＤＥＭＹ」が主催。日本の高校野球の熱狂と感動をアジア全域に広める国際大会で、甲子園での汗と涙のドラマをアジアでも再現し、異文化交流と野球の普及を目指している。すでに今年１２月に第２回大会の開催が決まっており、近日中にも詳細が発表される。柴田氏は「日本の甲子園は１００年続く歴史があり、みんなが行きたい場所。アジアで野球をやっていたら、この大会で優勝したいとみんながが目指す場所にしたい。時間はかかると思いますが、センバツとかに出場できたらいい」と未来図を描いている。

「言葉は関係ない。より野球を楽しんでもらいたいですし、いつもとは違う充実感があった」と秋山ＢＡ。参加したゲルハルド ナザニエル ウン選手は「こういう機会はありがたいことです。秋山さんから反復練習が大事と言われ、すごく勉強になりました。将来は野球の通訳者になりたい」と目を輝かせた。