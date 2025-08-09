Ｍ・Ｔボクシングジム（神奈川・相模原市）は９日、公式サイトとフェイスブックで、所属選手の神足茂利さんが８日午後１０時５９分に都内の病院で２８歳で死去したことを発表した。日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）も９日未明、発表している。

神足さんは２日に東京・後楽園ホールで行われた東洋太平洋スーパーフェザー級タイトルマッチで王者・波田大和（２８）＝帝拳＝に挑戦。ジャッジの採点は三者三様の引き分けで、王座獲得はならなかった。試合後に医務室で意識を失い救急搬送され、急性硬膜下血腫のため緊急開頭手術を受けて経過観察中だった。

神足さんは名古屋市出身。アマチュアで５０勝（５ＲＳＣ）２３敗の戦績を残し、日大卒業後にＭ・Ｔジムに入り、２０１９年１０月に２回ＴＫＯ勝ちでプロデビュー。波田戦がタイトル初挑戦だった。プロ戦績は８勝（５ＫＯ）２敗２分け。

Ｍ・Ｔジムの発表は以下の通り。

（訃報）

神足茂利選手 逝去のお知らせ

幣Ｍ．Ｔジム所属ボクサーの神足茂利選手が 令和７年８月８日２２時５９分 ２８歳にて永眠いたしました。

８月２日の東洋太平洋タイトル挑戦のあと、急逝硬膜下血腫のため東京都内の病院で手術治療を受け、全力で戦い抜きました。幣ジム一同、心から哀悼の意を表します。

ここにあらためて生前のご厚誼に深く感謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます。

通夜・葬儀の詳細につきましては、あらためてお知らせいたします。

令和７年８月９日

Ｍ．Ｔジム会長

村野 健