登録者数１７６万人超の人気女性３人組ＹｏｕＴｕｂｅｒ「ヘラヘラ三銃士」のリーダー、ありしゃんが９日、東京・六本木で初エッセイ「成り上がれよオンナたち」（講談社）の発売記念会見を行った。

ありしゃんはＹｏｕＴｕｂｅｒ以外にも、全国展開する美容サロン「Ｒａｖｉｙ」のオーナーであり、今春には双子の出産を発表。本書では栃木での極貧生活から挫折や炎上を経ての成功、出産までをつづっている。

ありしゃんは以前から出版を構想していたことを明かし、「けっこう波瀾万丈な人生で、不幸なこともあったかなと思うんですけど、誰かの人生の後押しになればいいなと思い、書かせてもらいました」と語った。

ＹｏｕＴｕｂｅｒという最新の職業だが、昔ながらの本という形態にこだわった理由を「動画って分散されるというか、ばらついちゃうと思う。私のことをこの１冊で知ってもらう、全てこれを見たら完結するものが、手にする形としてほしかった。動画って手に取れないものなので、手に取ってみるというのが自分の中ですごく大事なのかな」と説明。

今回、「母になる、結婚するというタイミングでお声がけした。講談社さんに自ら話を持ちかけて出させてもらった」と出版を実現させた。

制作期間は妊娠期間と重なっており、「出産後の話も入れたかったので、発売ぎりぎりまで練って書かせてもらったので、わりと生ものというか、今の私のリアルタイムなことが書かれている。大変でしたけど一生に一度の経験を入れられたのは貴重な経験だった」と振り返った。

「出産後すぐに病室で携帯のメモに残した気持ちがそのまま載っているところがあって、一つの見どころですね。出産後も載せて（本が）終わりだというのが分かっていたので、この時しか出ない感情って絶対にあると思って。正直渡すかどうか迷った、自分の言葉で書きすぎちゃったので」と、自らの率直な思いを込めたことを強調。

自身は双子の弟妹がいるといい、「妹は本を初めて読んだと。初めて読んだ本で初めて泣いたと言っていました」と家族の反応は上々のようだ。

この日は会見後に購入者向けのイベントがあり、ありしゃんは「人前に立つのが産後初なので、それもちょっと緊張もありつつ、楽しみながらやりたい」と話した。