「フィギュアスケート・サマーカップ」（９日、木下カンセーアイスアリーナ）

ジュニア女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、今季初戦となった世界ジュニア３連覇の島田麻央（木下グループ）は、６７・８１点で暫定１位に立った。「今季初の試合で緊張しましたし、不安はあったけど、なんとか大きなミスなく終わることができて良かったという思いと、もう少し良い演技ができたんじゃないかという思いがあります」と振り返った。

今季のＳＰではジャズに初挑戦している。「Ｓｉｎｇ，Ｓｉｎｇ，Ｓｉｎｇ」と「Ｇｅｔ Ｈａｐｐｙ」を使用したプログラム。「私はオリンピックイヤーではないけど、５年後のオリンピックへの１年目として。（五輪までに）いろんな曲を踊れるようになりたい」と狙いを語った。

右足裏の炎症の痛みを抱えながらの今大会となった。約１カ月前から痛みがあり、１週間前からさらに痛みが強くなったという。「足の使い方が良くなくて、傷めている」と説明し、この試合には痛み止めを服用して臨んだ。

１１日に行われるフリーでは「Ｘ ＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩさんが作曲した「ミラクル」での演技を初披露する。「少しでも良くなるように、今できる一番の演技ができるようにしたい」と力を込めた。