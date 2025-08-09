ご当地気分をひと粒で♡ミンティア「苺＆瀬戸田レモン」が新登場

アサヒグループ食品の人気タブレット「ミンティア」から、旅気分も楽しめる新フレーバーが登場♡9月1日より全国で発売されているのは、福岡の「あまおう苺」と広島の「瀬戸田レモン」を使った2種類の限定フレーバー。果実の豊かな味わいをぎゅっと閉じ込めた小粒タイプで、気分転換にもぴったり。パッケージにはご当地の風景もデザインされていて、持ち歩きたくなる可愛さです♪

芳醇な甘さが広がる「あまおう苺」

まるで福岡で苺狩りをしている気分に♡『ミンティア あまおう苺』は、福岡県産のあまおう果汁を使用し、甘味と酸味の絶妙なバランスが楽しめる一粒。

濃厚でジューシーな苺の香りが広がり、ひと粒で華やかな気分に包まれます。パッケージには柳川の川下りを背景にしたビジュアルが採用され、ご当地らしさもたっぷり。

バッグに入れておけば、いつでも旅する気分を味わえそう♡

爽やかにリフレッシュ「瀬戸田レモン」

瀬戸内の風を感じるような爽快感が魅力の『ミンティア 瀬戸田レモン』。広島県産の瀬戸田レモン果皮を使用し、酸味の中にほんのり甘さを感じる爽やかなフレーバーに仕上がっています。

パッケージにはしまなみ海道の多々羅大橋が描かれ、リフレッシュタイムをさらに演出。仕事や家事の合間にも気分を切り替えられる、大人女子にうれしい一粒です。

商品情報＆発売日をチェック♪

ミンティア あまおう苺／ミンティア 瀬戸田レモン



全国のコンビニ・スーパー・ドラッグストアなどで販売予定です。数量限定ではないため、ぜひ見つけたら手に取ってみて♪

内容量：50粒（7g）

ご当地感×可愛さで旅気分を満喫♡

ちょっとしたブレイクタイムにも、持ち歩くアイテムにも、自分の“好き”が詰まったものを選びたいですよね。

ミンティアの新作「あまおう苺」と「瀬戸田レモン」は、味も見た目もご当地感たっぷりで、大人の女性の感性をくすぐります♡この秋、移動中やお仕事の合間に、小さな“旅気分”を楽しんでみては？