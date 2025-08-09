タレント蒼井そら（44）が9日、自身のX（旧ツイッター）を更新。マクドナルドで発売され話題となっている「ハッピーセット『ポケモン』」のおもちゃが入手できなかったと明かした。

19年に双子の男児を出産したことを公表している蒼井は「朝マックが終わる時間に向かってマック行ったら、朝マックの時点でポケモンのおもちゃ無くなっちゃってた」と投稿。「そっか、朝マックにもハッピーセットがあるのか、、、」と確認すると、「おもちゃ無かったけど、ポケモンカードはゲットできたよ。ポテト祭り」と、9日から3日間、ハッピーセットについてくる「ポケモンカード2枚セット」はもらえたことを報告。ポテトとチキンナゲットを並べた写真もアップした。。

マクドナルドは8日から「ハッピーセット『ポケモン』」を発売。9、10、11日の休日3日間は、1人5セット限定購入と告知し、「転売または再販売、その他営利を目的としたご購入はお控えください。また、食べきれない量のご注文もご遠慮いただけますようお願いします。合わせて店舗への在庫に関するお問い合わせはご遠慮いただきますようお願いいたします」と告知している。発売以降、SNSでは、店舗が混雑する様子や、入手した喜びの声などが多数投稿されるなど、話題となっている。

マクドナルドのハッピーセットをめぐっては、これまでの「ちいかわ」のコラボなどで、購入希望が殺到し途中終了したケースが発生。転売や、購入後に食事を食べずに廃棄したと見られる写真がSNSで拡散するなど、騒動化した。