◆第107回全国高校野球選手権大会・1回戦 西日本短大付4―3弘前学院聖愛（9日、甲子園）

西日本短大付の園原勘太（3年）が代打で好機を広げる活躍を見せ、逆転勝につなげた。

1点ビハインドの7回1死二塁、先発の中野琉碧（3年）の代打で出場。真っすぐを中前に運んで一、三塁とした。夏は福岡大会通じて初めての出場での貴重な安打。「やってやろう、楽しみたいと思って打席に入った。うれしかった」と笑顔を見せた。続く奥駿仁（3年）の中犠飛で同点に追いついた。

試合前日の8日の練習。西村慎太郎監督から「おまえ、一番状態がいいぞ」と声を掛けられ、自らの状態の良さを認識した。

打線は6回まで相手エースに3安打に抑えられていた。西村監督は「正直、連打が見込みにくかった」と明かす。7回に安打が出たことで「一番状態がいい園原で勝負した」と起用した理由を語る。

3季連続出場のチームで、背番号をもらったのは昨秋の福岡大会から。昨夏はアルプススタンドで見守った。「同級生がたくさん出ていて悔しいと思う気持ちと、努力を重ねないとそこには立てないと思った」。自主練習では納得いくまで打撃練習に充てた。

今春の選抜大会。優勝した横浜と準々決勝で対戦し敗れた。4月の九州大会の後、背番号2桁の選手だけで集まってミーティングをした。「強いチームは2桁も層が厚い。状態がいい方を使っている」と意見を出し、底上げをしようと取り組んできた。

大舞台での出場は今後も代打の予定。それでも園原は強調する。「次も食らいついてフルスイングをして、チームに貢献したい」

（浜口妙華）