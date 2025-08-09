福岡管区気象台は9日午前10時50分、大雨と突風に関する九州北部地方（山口県を含む）気象情報第11号を発表した。山口県、福岡県、佐賀県、長崎県では、9日夜のはじめ頃から10日夜のはじめ頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性がある。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒。

［気象概況］九州北部地方にある前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定。この前線は10日にかけて九州北部地方に停滞し、その後ゆっくり北上する見込み。このため九州北部地方では11日にかけて、局地的に雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となるおそれ。また、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれ。





［雨の実況］降り始め（6日17時）から9日10時までの降水量（アメダスによる速報値）熊本県甲佐285.5ミリ［雨の予想］9日から10日にかけて予想される1時間降水量は多い所で、山口、福岡、佐賀、長崎、大分、熊本各県50ミリ。9日12時から10日12時までに予想される24時間降水量は多い所で、山口県250ミリ、福岡、佐賀、長崎、大分各県200ミリ、熊本県150ミリ。その後、10日12時から11日12時までに予想される24時間降水量は多い所で、山口、長崎両県200ミリ、福岡、佐賀、熊本、大分各県150ミリ。その後、11日12時から12日12時までに予想される24時間降水量は多い所で、長崎県150ミリ、熊本県10ミリ、福岡、佐賀両県80ミリ、大分県50ミリ。線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがある。［防災事項］土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒。落雷や竜巻などの激しい突風に注意。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努める。