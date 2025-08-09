お盆休みが始まり、ふるさとや行楽地で過ごす人たちの帰省ラッシュがピークを迎えています。

ＪＲ広島駅は朝から大きな荷物を持った家族連れなどで混雑していました。

ＪＲ西日本によりますと新幹線の下りは９日がピークで、午前の東京、新大阪発のこだま・さくら・のぞみなど、すべて新幹線が満席になったということです。

お盆期間中の東海道・山陽新幹線の「のぞみ」は全席指定席となっていて、上りのピークは１６日の見込みということです。

また、大手航空会社が発表しているお盆の予約状況は、東京便は分散傾向になっています。

全日空広島支店によりますと、８日から１７日までの東京便の予約数は約４万７００人で、去年と比べ５．９パーセント増えています。

ピークは広島着、広島発とも９日で、広島着の予約率は９６．３パーセントとなっています。

今年は期間中、日々の予約率が、ほぼ８割を超えており分散傾向となっています。

日本航空の東京便は、広島着のピークは８日でしたが、10日から16日まで軒並み予約率が80パーセントを超えています。

広島発のピークは９日と１１日で87.1パーセントとなっているということです。