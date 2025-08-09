俳優の奥田瑛二（75）が9日、東京ビッグサイトで行われた、男性の美と健康を表彰する「第5回 Men’s Beauty アワード」に出席、健康管理について語った。

同イベントは、今年で5回目の開催となり、計10部門の表彰が行われた。奥田は、「Beautyライフスタイル部門」を受賞した。

75年間、体調不良や入院の経験がなく、健康への感心もなかったが、「1年ぐらい前から心がけるようになった」という。

きっかけは2人の孫の存在。奥田の健康を気にする孫から「じいじ、お酒控えて、たばこやめて。お酒は家にいたらビール1本と焼酎はロック2杯だけ」と懇願され、「真剣に言われるので守っています。孫のおかげで食生活もきちっと行って、酒の量も減り、たばこは、なんと昨日クリニック行ってニコチンパッチ。ヘビースモーカーだったのに…」。

健康への意識が変化すると人生の目標も変わった。「4年、5年前前までは98まで生きると決めたんですが、今は、101歳まで生きる」と宣言。「家の中心人物がビューティーであれば、周りもビューティーになれる」と美と健康への意識を高めていくことを誓った。

▼各受賞者は以下の通り

「セルフメディケーション部門」サッカー元日本代表選手、サッカー解説者・松木安太郎さん

「Beautyスキンケア部門」格闘家・三浦孝太

「Beautyミドル部門」タレント・佐藤弘道

「Beautyライフスタイル部門」俳優・奥田瑛二

「大塚製薬株式会社 UL・OS賞」陸上短距離・末續慎吾

「花王株式会社 メンズビオレ賞」サッカー元日本代表選手・鈴木啓太さん

「株式会社サンスター サンスタートニック賞」元プロ野球選手・糸井嘉男さん

「大正製薬株式会社 リアップ賞」庄司智春

「株式会社マンダム LUCIDO賞」サッカー元日本代表選手・柿谷曜一朗さん

「株式会社リップス LIPPS賞」体操男子東京五輪個人総合金メダリスト・橋本大輝