松嶋尚美、夫・TOCCO＆13歳長男＆11歳長女らと“旅行満喫”家族ショット「いつの間にこんなに大きく」「まさかこんなにイケメンになるだなんて」
タレントの松嶋尚美（53）が8日、自身のインスタグラムを更新。夫で音楽家・文筆家など表現者として活動するTOCCO（結婚当時はロックバンド、マーサス・サウンド・マシーンのヒサダトシヒロとして活動）、長男・珠丸（じゅまる／13）さん、長女・空詩（らら／12）さんらとの、仲むつまじい旅の様子を公開した。
【写真】「いつの間にこんなに大きく」松嶋尚美が公開した夫＆13歳長男＆11歳長女らとの“旅行満喫”家族ショット
「静岡県下田市に家族旅行に行ってきました！」と報告。「海、プール、ごはん!! 2泊3日満喫してきました！」とつづり、砂浜で遊ぶ子どもたちの姿や、ビリヤードを楽しむTOCCOと子どもたちの親子ショット、家族そろっての食事風景などを披露した。笑顔あふれる子どもたちの様子が収められており、充実した家族の時間が伝わってくる。
この投稿には「いつの間にこんなに大きくなって」「じゅまるくんがどんどんイケメンに成長していく」「まさかこんなにイケメンになるだなんて」「Raraちゃんほぼセンター」「おばあちゃんもお元気そうで安心しました」などの声が寄せられている。
