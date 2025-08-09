「チーズとりキムチ」の献立


暑さを吹き飛ばすような、辛味をきかせたおかずが食べたい！

そんなときは「キムチ」と「チーズ」でタッカルビ風のおかずを作ってみては？

「チーズとりキムチ」は豆板醤やコチュジャンといった特別な調味料を使わずに、白菜キムチをどっさり入れて作るフライパンおかず。ほどよい辛味とマイルドなチーズが食欲をそそる、夏にぴったりな一皿です。

副菜はみずみずしい生野菜を切って盛るだけの「大根とわかめのトマトサラダ」。大皿に山高に盛りつけると、豪華でおいしそうに見えますよ。

▷教えてくれたのは…

市瀬悦子さん

フードコーディネーター、料理研究家。食品メーカーの営業から料理の世界へ転身。「おいしくて作りやすい家庭料理」をテーマに、書籍や雑誌、テレビ、メーカー、イベントなどでメニュー開発を手がけている。

■メイン「チーズとりキムチ」

おうちにある食材で、手軽に韓国おかずが楽しめる！

チーズとりキムチ


【材料・2人分】

とりもも肉…小1枚(約230g)

ピザ用チーズ…40g

白菜キムチ(カットタイプ) …150g

玉ねぎ…1/2個

ごま油…大さじ1/2

しょうゆ…小さじ1/2

塩、こしょう…各少々

【作り方】

1. 玉ねぎは横1cm幅に切る。とり肉は一口大に切り、皮目の反対側に塩、こしょう各少々をふる。

2. フライパンにごま油大さじ1/2を中火で熱し、とり肉の皮目を下にして並べ、約4分焼く。焼き色がついたらフライパンの端に寄せて上下を返し、あいたところに玉ねぎを入れる。ふたをして、弱めの中火で約4分蒸し焼きにする。

3. 出てきた脂を拭き、白菜キムチ、しょうゆ小さじ1/2を加えて炒め合わせる。ピザ用チーズを加え、ふたをして約2分蒸し焼きにし、チーズを溶かす。

（1人分 350kcal、塩分3.2g）

■副菜「大根とわかめのトマトサラダ」

みずみずしい生野菜をどっさりと盛りつけて。しょうゆドレッシングでさっぱりと。

大根とわかめのトマトサラダ


【材料・2人分】

カットわかめ…2g

大根…250g

トマト…1個(約150g)

ドレッシング

　・サラダ油…大さじ1

　・しょうゆ…大さじ1/2

　・酢…小さじ1

・塩、こしょう…各少々

【作り方】

1. わかめは水でもどし、水けを絞る。大根は5cm長さの細切りにし、トマトは5mm厚さの半月切りにする。

2. 器にトマトを並べる。大根とわかめをざっくりと混ぜてのせ、ドレッシングをかける。

（1人分 90kcal、塩分0.9g）

【手早く作るコツ】

サラダの下ごしらえをして、メインにとりかかります。手があいたらサラダを仕上げ、食べる直前にドレッシングをかけて。

