◇MLB ドジャース-ブルージェイズ(日本時間9日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースのムーキー・ベッツ選手が約1か月ぶりのホームランを放ちました。

1点を追う5回、先頭アンディ・パヘス選手が安打で出塁しますが、続くアレックス・フリーランド選手のファウルフライの間にエンドランのため飛び出したパヘス選手が戻りきれず、痛恨のダブルプレー。

嫌な流れとなりますが、2アウトから1番の大谷翔平選手が右中間への二塁打で出塁でします。

ベッツ選手は直後の初球、マックス・シャーザー投手の変化球をとらえ、打球はレフトスタンド前段へ。逆転となる12号2ランは、日本時間7月6日以来の一発となりました。

ベッツ選手は、今季開幕直前に体調不良に陥り、体重を大幅に落としたほか、5月にも自宅で左足のつま先をぶつけて一時戦線を離脱。さらに7月末から25打席連続でヒットが生まれず、不振に苦しんでいました。

ベッツ選手の一発に、2塁ランナーの大谷選手が出迎え、笑顔で祝福。SNSでは「大谷からのベッツHR最高だった」「ベッツの最高の笑顔見れて感動」「ベッツのホームランは泣けるな」「大谷さんめちゃくちゃ笑顔で良き」など祝福の声があがっています。