「パールレディ」ポケピースコラボのドリンクが登場。カップもノベルティもキュート
タピオカドリンク専門店「パールレディ」では、2025年8月8日からポケピースをイメージしたドリンク第1弾を販売しています。
特別デザインのカップでカラフルなソーダを楽しもう
第1弾は、ポケピースをイメージしたカラフルなソーダが登場します。
画像左が、『ビタミンカラーのピカピカソーダ』、画像右が『アクアカラーのスプラッシュソーダ』です。
価格は620円。
トッピングはカラフルな「カラータピオカ」がおすすめです。
ノベルティは、ポケピースの仲間たちが描かれた「ストロータグ風ステッカー」です。
全7種の中からランダムで1点付いてきます。
ポケピースの仲間たちが夏を満喫している様子がデザインされた「BIGマルチカップ」にセットして提供されます。
BIGマルチカップは、全4種の中からランダムで1点付いてきます。
背面は、パールレディのロゴ入り。
「BIGマルチカップ」「ストロータグ風ステッカー」と一緒に、ポケモンたちとの夏の思い出として写真に残すのも楽しそうですね。
※価格は税込です。
（C）Pokémon.
（C）Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
東京バーゲンマニア編集部