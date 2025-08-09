◆卓球 ◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜 第３日（９日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

男子シングルス２回戦が行われ、世界ランク４位の張本智和（トヨタ自動車）が同１５位のシェルベリ（スウェーデン）を３―０で退け、８強入り。昨夏のパリ五輪団体準決勝で２―０から逆転負けしていた因縁の相手に雪辱し「最近たくさん試合をしていて、お互いに分かっている中でいい出だしを切れた。今日も（五輪と）似たような展開で、３ゲーム目で相手は思い切ってきた。最後、何とか勝ち切れたところが良かった」と安堵（ど）の表情で汗をぬぐった。

観客席は２階席上段まで埋まり、ホームの大拍手を浴びながら入場。台上技術で上回り、得意のバックハンドで着実に得点を重ねた。２―０の第３ゲームは８―４から相手のサーブに苦しむなど３連続失点。パリでの悪夢がよぎったが、終盤の粘り合いを制した。今春から所属するトヨタ自動車の同僚が「２回戦に見に行くよ！」と駆けつけてくれた中での勝利。客席に向かって両手で「Ｔ」の文字をつくって喜びをかみ締めた。

「いや、（智和のＴ）ではないです。トヨタの社員の方が見に来て下さったので、初戦で勝って、今日も勝つ姿を見せるという二段階でプレッシャーはあったけど、今日はしっかり勝ち切れて良かったと思います」

ＷＴＴの大会で３番目に格付けの高いチャンピオンズでは、２２年７月に初開催されたハンガリー・ブダペスト大会で頂点に立った。３年ぶり２勝目に向けて、１０日の準々決勝では、世界ランク９位の向鵬（中国）と同２４位のグロート（デンマーク）の勝者と対戦。日本のエースは「次は誰とやっても勝ってきている相手なので、いい準備をしていいプレーができるように頑張りたいです」と闘志を見せた。