

東京湾岸を中心に建設が止まらないタワーマンション。いまや新築マンションの4戸に1戸がタワマンという状況です（写真：葉／PIXTA）

【画像】一目瞭然！こんなに違う「フツーのマンション」と「タワマン」の圧倒的コスパ差

インフレ、人手不足、外国人投資家の参入……。不動産マーケットの常識が変わり、マンション価格の高騰はとどまるところを知りません。にもかかわらず、至るところに乱立するタワーマンション。高額タワマンはいったい誰が買っているのでしょうか？ なぜ次々と建設されるのでしょうか？ 本稿では、『不動産の教室 富裕層の視点が身につく25問』（大和書房）から一部を抜粋・編集して紹介します。

タワマンという定義は実はありません。

しかし、タワマンという単語はすっかり定着した感があります。マンションデータを取り扱う不動産経済研究所では、20階建て以上のマンションのことを超高層マンション（タワマン）として統計を取っています。

2004年から2023年までの20年間、首都圏でどのくらいの量のタワマンが供給されたかというと、実に696棟、21万9478戸です。この間の新築マンション供給戸数は91万9005戸なので、供給された新築マンションの23.9％、およそ4戸に1戸がタワマンという計算になります。

「眺望が開けていて、共用部も充実、資産性もある」などの理由でタワマンは大人気です。特に都心部のタワマンは東京の夜景が楽しめるなど、所有者の虚栄心をくすぐる要素もあり、デベロッパーも積極的に供給しています。

タワマンは「コスパがよくて、おいしい」

デベロッパーの側からみてもタワマンはおいしい事業です。

マンションを建てるにあたって、普通のマンションでもタワマンでもかかる手間はあまり変わりがありません。土地を仕入れる。建物を建設する。住戸を販売する。規模の大小があっても仕事自体はあまり変わりがないのです。

ところが普通のマンションとタワマンとでは利益を上げるための効率が違います。

通常、マンションの原価構成は土地代、建設費に関連経費が約30％上乗せされ、デベロッパーの利益は5％から10％程度です。たとえば50戸のマンションを販売するときに、5戸売れ残ってしまうと利益が出ません。

販売に苦戦しているマンションで、残5戸などの表示が出ているマンションは、ときに大幅な値引きに応じてくれると言われるのは、この利益率にあります。

タワマンの場合、低層部より高層にいくほど販売価格をどんどん高く設定できます。上層階ほど人気があるため、物件にもよりますが、低層部より高層部が2割から4割くらい高く売れるケースもあります。

また一度に大量の住戸をさばきますから販売効率もよいです。一時に実額で大きな利益を稼ぐことができるので、大手デベロッパーが積極的になるのです。



（画像：『不動産の教室 富裕層の視点が身につく25問』より）

たとえば1000戸のマンションを戸あたり8000万円で販売すれば売り上げは800億円です。利益率が15％として120億円です。

普通のマンション1棟50戸で同じ売上を達成しようとすれば20棟造らなくてはなりません。それぞれに経費がかかりますので、利益率は落ちてしまいます。

タワマン供給が大手業者に限られる理由

1990年代半ばくらいまでは、都心部の容積率は今ほど緩くなかったのでタワマンを供給できるエリアはごく限られていました。

ところが、容積率が大幅に緩和された結果、デベロッパーはおいしい商売にありつくことができたのでした。都心居住のニーズを大いに刺激したのがタワマンなのです。

タワマンが「おいしい商売」なら、猫も杓子（しゃくし）もこの事業に参入してもよさそうなものです。ところがタワマンを販売する業者は大手または準大手のデベロッパーに限られます。

まず都心部の広い土地を仕入れるには多額の費用がかかります。たとえば2000坪の土地を仕入れるのに坪500万円の土地であれば、土地代は100億円です。中小業者ではとても調達できるお金ではありません。

さらに容積率1000％、延床面積2万坪のタワマンを建設するコストは、建設費を坪180万円として360億円です。関連経費などを加えて費用合計は600億円くらいになります。この建物の住戸部分1万4000坪程度（1戸25坪として560戸）を坪600万円で販売すれば売り上げは840億円です。

利益は240億円（利益率28.5％）になりますが、こんな事業を行えるのは大手デベロッパーしかいないことはあきらかでしょう。

昨今は土地代に加えて建物建設費が高騰しているため、中小デベロッパーは窮地に陥っています。都心部はそもそも用地が少ないうえにタワマン用地など到底手が出せません。では郊外部でマンションを供給しようにも、建設費は都心部であろうが郊外であろうがあまり変わりません。

マンションの原価構成で土地代と建物代の比率はおおむね3対7から2対8です。建設費の大幅な値上がりで販売価格を上げざるを得ません。ところが、郊外で新築マンションを買う顧客層は一般庶民になります。価格の引き上げには限界があります。

建設費高騰でどうする中小業者？





最近首都圏でも、千葉や埼玉と東京の周辺県で新築マンションの売れ行きが芳しくなくなっているのはまさに建設費の影響です。彼らは原価の上昇で「商売あがったり」の状態にあるのです。

そこで現在多くの中小デベロッパー、不動産業者が行っているのが大手デベロッパーの販売するタワマンの一部、たとえば十数戸をまとめて購入して顧客に転売するビジネスです。

大手デベロッパーでも、一棟で数百戸も千戸もあるマンションをさばくのはそれなりに大変です。少し値引きしてでもまとめて中小業者に卸してしまえば、販売は格段に楽になります。

中小業者は海外投資家などに売るルートはありませんが、一定の顧客層は持っています。そうした優良顧客に確実に売る（転売）ことで売上利益を確保できるのです。こうしたことはあまり知られていませんが、販売現場ではごく普通に行われています。まさに互いにウィンウィンの関係にあるのです。

（牧野 知弘 ： 不動産事業プロデューサー）