【線状降水帯】発生のおそれ 福岡県・佐賀県・長崎県

福岡県、佐賀県、長崎県では、９日（土）夜のはじめ頃から１０日（日）夜のはじめ頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。９日（土）～１１日（月祝）、、 を画像で掲載しています。

［雨の予想］

９日（土）～１０日（日）にかけて予想される１時間降水量は多い所で、

福岡県 ５０ミリ

佐賀県 ５０ミリ

長崎県 ５０ミリ

大分県 ５０ミリ

熊本県 ５０ミリ

９日（土）１２時～１０日（日）１２時に予想される２４時間降水量は多い所で、

福岡県 ２００ミリ

佐賀県 ２００ミリ

長崎県 ２００ミリ

大分県 ２００ミリ

熊本県 １５０ミリ

宮崎県 ６０ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） ６０ミリ

１０日（日）１２時～１１日（月）１２時に予想される２４時間降水量は多い所で

福岡県 １５０ミリ

佐賀県 １５０ミリ

長崎県 ２００ミリ

大分県 １５０ミリ

熊本県 １５０ミリ

宮崎県 １５０ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） １５０ミリ

１１日（月）１２時～１２日（火）１２時に予想される２４時間降水量は多い所で

福岡県 ８０ミリ

佐賀県 ８０ミリ

長崎県 １５０ミリ

大分県 ５０ミリ

熊本県 １００ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

【地図で確認】大雨警報・洪水警報の可能性がある地域は？

大雨警報・洪水警報だけでなく「土砂災害警戒情報」「記録的短時間大雨情報」「顕著な大雨に関する情報」が発表される可能性があります。今後発表する防災気象情報に留意してください。地元自治体が発表する避難情報などもこまめにチェックしておきましょう。

雨のシミュレーション９日（土）～１１日（月祝）

シミュレーションでは「線状降水帯」と思われる雨を予想しています。身を守ることを一番に考えて行動し、最新の気象情報も必ずチェックしましょう。画像で確認できます。

