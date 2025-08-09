歌手の和田アキ子（75）が9日、パーソナリティ―を務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。人気バンドボーカルとの関わりについて語った。

和田は5日に東京・護国寺桂昌殿で営まれた、芸能事務所「ケイダッシュ」会長の川村龍夫さん（享年84）の通夜に参列。そこでロックバンド「TUBE」のボーカル・前田亘輝と再会したという。

前田には焼香の際には寺から借りた毛布を預かってもらったり、冷え性を気遣ってもらったという和田は、後日電話で礼を伝えたという。すると「何言ってるんですか。当たり前じゃないですか」との返答があり「うれしかったねえ」としみじみと話した。

アシスタントのフリーアナウンサー・垣花正は「優しい。かつてはアッコさんの腰の治療に一緒に車を出して、前田さんは」と紹介すると、和田は「そう。連れて行ってくれたの、ジャグジーのあるところへ。そんでずっと待ってたんだから」と感謝を口にした。

今回は通夜での再会だっただけに、垣花は「なんかご縁ですね。待ち合わせしたわけでもないのに、また前田さんと隣になって」と感心した。