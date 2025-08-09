Image: 一級染色補正 翔

2025年6月22日の記事を再編集して公開しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

シャツの胸元に一点、スープのシミ汚れそれだけで1日気分が落ち込む…そんな経験ありませんか？

着物をはじめとした和服修正の職人が40年の経験を注いでつくり上げた、携帯型「しみぬきトントン」は、そんな“備え”の新しいかたち。

ロールタイプ形状と独自の成分配合により、いつでもどこでもシミに対処できるプロの技術から生まれたアイテムをご紹介します。

外出先のしみ・はねに素早く対処

Image: 一級染色補正 翔

「しみぬきトントン」の全長はわずか約9cm。持ち運びやすい細長フォルムに、ロールオンの先端がついています。

この先端部分が衣服の細かな部分まで液を浸透させ、あらゆる汚れにアプローチ。バッグのポケットに差し込んでおけば、会食中の“飛び”にも移動中の“こぼし”にも慌てません。

「落とせる安心」が手元にあるというのは、それだけで気持ちに余裕が生まれるものですよね。

40年以上和服修正に携わってきたプロの技術

Image: 一級染色補正 翔

福岡県古賀市で40年以上にわたり、着物をはじめとした和服修正に携わってきたプロの技術が「しみぬきトントン」の核心部分を支えています。

長年の現場経験から導き出された独自のシミ抜きの配合比率は、アルコール、中性洗剤、ドライソープなどを絶妙なバランスで組み合わせたまさに職人の秘伝レシピ。

この絶妙な配合が、幅広い性質の汚れに働きかけます。

和服の匠が作る。衣類のシミ抜きにプロレベルの品質を。しみぬきトントン 3,600円 【数量限定 8％OFF】しみぬきトントン2本セット 商品をチェックする

Image: 一級染色補正 翔

使い方はシンプルで、汚れの下にティッシュペーパーなどの下敷きをセット、汚れ全体に「しみぬきトントン」を塗布して浸透させ、上からしっかりとロール部分でトントンと叩くだけ。あとは持ち帰って洗濯です。

焦っている時でも複雑な工程なしに一次対応できるので、帰宅までソワソワすることもなさそうです。

パスタ、ラーメン、口紅、ファンデetc.. あらゆる汚れに対応

Image: 一級染色補正 翔

ビジネスの現場、カフェでの打ち合わせ、旅先での食事…。どこにでも、汚れのリスクは転がっているもの。

でもこの「しみぬきトントン」なら、日常生活で遭遇する様々な汚れタイプに幅広く対応していて、とりわけ落ちにくい油シミが得意分野。

パスタソースやラーメンスープの跳ね、シャツについた口紅、ファンデーションのこすれ跡などにも対応します。

Image: 一級染色補正 翔

頼もしいのは対応素材の幅。コットンやリネンといったベーシックな素材から、シルクのような高級素材まで使用可能（※洗濯機による通常洗濯が難しい衣類への使用はお控えください）。

塩素系漂白成分を一切含まない処方により、色柄物でも使いやすいのも◎。「この服は自分ではケアできない」と諦めていた衣類も、自宅でよみがえらせることができそうですね。

「しみぬきトントン」がバッグの中にあれば、シミ汚れに心を奪われることはもうなくなりそう。

携帯サイズのプロ技術をぜひ味方につけてみてください。

和服の匠が作る。衣類のシミ抜きにプロレベルの品質を。しみぬきトントン 3,600円 【数量限定 8％OFF】しみぬきトントン2本セット 商品をチェックする

＞＞和服の匠が作る。衣類のシミ抜きにプロレベルの品質を。しみぬきトントン

Image: 一級染色補正 翔

Source: CoSTORY