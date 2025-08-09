Photo: Yohei Amazaki

クルマの中が暑いを回避したい。

特に酷暑の時はクルマ移動は楽な交通手段。一方で、駐車場に停めてクルマに戻ってきた時には地獄の空間です。快適なはずの車内がサウナ状態に、という経験はあるあるではないでしょうか。

そこで、今回は「車内の温度を一気に下げるグッズ」をまとめてご紹介します。

｢放射冷却」で涼しいサンシェード

Photo: Yohei Amazaki

エンジンを止めて、駐車した途端に気温が上昇し始める車内においては、そもそも室温をできるだけ上がらないようにする工夫も賢い選択。よくあるのがフロントガラスに設置するサンシェードですが、カーアクセサリーの老舗、セイワの｢放射冷却生地ラディクール採用サンシェード｣は他にはない新発想の機能があります。

それが商品名にある｢ラディクール｣。これはラディクールジャパン株式会社が開発した放射冷却マテリアルで、太陽光を反射する既存の技術と放熱技術を複合することで生まれた、新しい発想のテクノロジー。エネルギーを使用せずに、受けた熱を効率よく放熱する｢放射冷却｣を実現できる技術です。サンシェードにはもってこいのテクノロジーと言えますね。

セイワのラディクール採用サンシェードは、折り畳み傘型、ポップアップ式の2種類。元記事の筆者は折り畳み傘型をチョイスしていました。

Photo: Yohei Amazaki

付属のケースから取り出し、ベロクロで止められたストラップを外して、リングをひっぱるだけでシェードが広がる仕様です。

UV紫外線カット率99.9%、遮光効果99.99%以上。遮熱効果は60％以上とスペックはかなり強力。これなら炎天下でも車内温度の上昇をかなり抑制できそう。

クルリと回る車載扇風機

Photo: Yohei Amazaki

だいたいにおいてクルマの後部座席は、運転席や助手席よりも暑い…。エアコンは運転席と助手席の間にある中央下部分のみだから、冷たい空気を感じるまでに時間がかかりがち。そこで目をつけたのが後部座席専用の扇風機です。

EXEA（エクセア）の｢ヘッドレストスティックファン｣は、名前の通り前席ヘッドレストのシャフトにセットするスティックタイプの車載用扇風機です。

大きさは、横：125×縦：42mm。シンプルでコンパクトな筒状デザインとなっています。カラバリはピアノブラックとシルバーカラーの2色を用意。ブラック基調のインテリアならば違和感なく収まってくれます。

電源はシガーソケットからで、エンジンのオン・オフに連動するため、スイッチの切り忘れを気にする必要もありません。

Photo: Yohei Amazaki

本製品の大きな特徴は本体が前後にクルリと340度回転すること。この機能のおかげで、後部座席のみならず、前席に向けて送風することも可能です。夏だけでなく、車内の空気循環用のサーキュレーターとしてオールシーズン使えそう。状況に応じて風向きを調整できるってフレキシブルですよね。

風量は、弱／中／強／リズムの4段階。この扇風機があれば、より効率的に車内を涼しくできそうです。

後部座席を冷やせるファン

Photo: haco

続いてもファンのご紹介です。狭い空間とはいえ、いかに早く車内の気温を下がるかが快適な空間作りのカギになります。

2つのファンが付いた車専用の扇風機で、それぞれのファンは、一般的なハンディファンのそれより大きなサイズです。

先ほどのアイテム同様、ヘッドレストに装着するのですが、使い方がちょっと違います。どちらのファンも、首のところで自由に角度を変えることができるので、ひとつは自分に向けて、もうひとつはサーキュレーターのように空気を循環させて使うことも可能。

Photo: haco

たとえば上の画像のように回転させれば、助手席と後部座席両方に風を送ることもできます（この場合は前に座る人の髪の毛が巻き込まれないように注意しましょう）。

こちらの扇風機は、ケーブルを使って給電するタイプ。内蔵バッテリーレス構造のため夏季の車内でも発火リスクがゼロです。ケーブルを助手席の横に通す形にはなりますが、元記事筆者いわく、そこまで邪魔にも感じなかったとのこと。

風量は3段階。ファンの左右それぞれスイッチがあり、ひとつずつ起動することもできます。このファンを使って、角度を調整しながら風を送ることで、より快適な車内を実現できそうです。

