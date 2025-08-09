◇卓球WTTチャンピオンズ横浜2025 2回戦(9日、横浜BUNTAI)

卓球の張本智和選手が因縁の相手にストレート勝利で準々決勝進出です。

初戦をストレートで勝利した世界ランク4位の張本選手は、2回戦で世界ランク15位のスウェーデンのシェルベリ選手と対戦。国際大会で過去6勝5敗、昨年のパリ五輪男子団体戦準決勝では敗れたものの3月に行われたWTTチャンピオンズ重慶ではストレート勝利を収めていました。

第1ゲーム、先制点こそ奪われましたがその後は張本選手が7連続ポイントと一気に突き放し11-5で先制します。第2ゲームは一進一退の攻防が続くと徐々に主導権を握りだした張本選手が6連続ポイントでゲームポイントを奪うと、最後は得意のバックハンドにシェルベリ選手はたまらずネットで11-5で王手を奪います。

取れば勝利の第3ゲーム。シェルベリ選手のサーブの変化に手こずる場面もありましたが、すぐに対応。6-3でたまらずシェルベリ選手がタイムアウトを取ります。その後は張本選手のチキータが決まりシェルベリ選手は体勢をくずします。後がないシェルベリ選手が立て直しデュースにもちこまれます。一進一退の攻防が続きますが持ち味の速いバックハンドなどが飛び出し最後は張本選手が得点し14-12でストレート勝利しました。