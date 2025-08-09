◇第107回全国高校野球選手権第5日 1回戦 聖隷クリストファー 5―1 明秀日立（2025年8月9日 甲子園）

春夏通じて初出場の聖隷クリストファー（静岡）が明秀日立（茨城）を5―1で破り、甲子園初勝利をマークした。浜松商と掛川西を甲子園に導き、校長も兼ねる上村敏正監督は昭和、平成、令和の3元号での勝利監督となった。

最速147キロの来秋ドラフト候補左腕・高部陸（2年）が4安打1死球4奪三振1失点で107球完投勝利を挙げた。初回いきなり先頭打者に死球を与え、1―0の3回に失策絡みの2死三塁から初安打を浴びて同点とされたが、その後はバックの好守もあり安定した投球。9回2死一、三塁で最後の打者を中飛に打ち取ると、雄叫びを上げた。

高部は試合後、「序盤は緊張もあったが、テンポ良く自分のピッチングができた。景色もよく見えて、楽しい試合ができました」とコメント。上村監督は「勝利の一因は高部のピッチングだった」と称え、「昨日まであんまり調子が良くなくて、初回うまく立ち上がってくれればと思ったら先頭打者が死球で…。でも逆に、加茂部長から“逆にあれで落ち着いたんじゃないか”と言われて、そうかもと」と明かした。

打線は2―1で迎えた8回1死一、三塁から5番・谷口理一（3年）が初球スクイズを決めたのをきっかけに、この3点を挙げて試合を決めた。上村監督は「聞いたら（谷口が）何でもやりますと言うもんですから。ここまで当たっていたので打たせてもいいかなと思ったが、逆にそういう（スクイズを）警戒しないんじゃないかなと。自信がなければ“ありません”と言っていいということだったんですが、何でもやりますというので何でもできるなと」と説明。甲子園は慣れているとあり「（選手が）よく頑張ってくれました。私自身は結構冷静に試合をやれました。私が冷静にやれば選手も冷静にやってくれるのではと思っていた」と言いながらも、2回戦の相手・西日本短大付（福岡）について問われると「全く考えていません。試合はモニターで見ていたんですけど、誰が投げて誰が打っていたのか…。冷静を装ってますが、意外と緊張していたかもしれない」と苦笑いした。