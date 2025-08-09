女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は11日から第20週に入る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、激動の時代を生き抜いた夫婦を描く。

主題歌はRADWIMPSの「賜物」。語りは同局・林田理沙アナウンサーが務める。

第20週（8月11日〜8月15日）は「見上げてごらん夜の星を」。

柳井嵩（北村匠海）は三星百貨店を退職。「独創漫画派」という集団に所属し、割り振られた仕事をこなしていたが、決して順調とは言えなかった。嵩を支えるため、柳井のぶ（今田美桜）は薪鉄子（戸田恵子）に秘書継続を願い出るものの、思いもよらぬ言葉を告げられる。それから７年の月日が流れ、嵩が漫画家として売れる気配はまだない。ある日、いせたくや（大森元貴）が六原永輔（藤堂日向）を連れて柳井家へ。ミュージカル「見上げてごらん夜の星を」の舞台美術装置を手掛けてくれないかと相談される。