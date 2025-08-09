愛知県に暮らすegoさん（33）は最近離婚したが、そのワケは「なんとなく夫のスマホを見た時に見たことのないＸアカウントが入っていて…」。裏垢で不倫していたことが発覚したからだ。

【映像】元夫の“裏垢”プロフィール（実際の映像）

egoさんが見せてくれたのは夫の裏垢を分析したという極秘ファイル。相手女性をリスト化したものだが、その数は70人。それだけでなく撮影した動画をアップまでしていた。「本当に気持ち悪いというか人間不信になる」。

その後、夫を問い詰め離婚が成立。当然、発覚すれば、慰謝料や社会的信用を失うなど大きなリスクが伴うが、なぜ人は不倫をしてしまうのか。予防医療研究協会理事長で精神科医の郄木希奈氏は「カリギュラ効果と言って、禁止されていること程やりたくなってしまう心理がある。また吊り橋効果で、やってはいけないことをやっている背徳感が余計にスリルやドキドキを加速させる」と答えた。

とは言え、ドラマや映画などでは「不倫もの」は大人気のコンテンツ。egoさん自身も「サレ妻」エピソードをnoteに公開すると、大反響を呼んだ。「いけないこと」と分かっていながら、著名人の報道も含め、なぜここまで人の不倫に興味があるのか。『ABEMA Prime』では、“サレ妻”のegoさんと共に不倫について考えた。

■交際10年目の記念日前日に…夫が70人不倫＆動画もアップ

egoさんは19歳の大学生のときに夫と交際し、25歳で結婚。結婚4年目の29歳、交際10年目の記念日前日に初めて夫のスマホを見て、Ｘの裏垢を発見してしまった。それまでスマホは一度も見なかったが、「夫が寝ている間に、手がスマホの前に出ていて、指で開けられる状態だったため、見てみようかなって初めて思った。全く疑ってなく、本当に魔が差した」と振り返る。

アカウントの中には、「裸の男女が絡み合う動画が多数アップされていて、どう見ても本人だった」といい、「パニックになって、不倫の前に、わいせつ物陳列罪系の犯罪なんじゃないかと思った」。

その後、「友だちに来てもらって、本人に聞くことになった。『これってあなたですよね？』ってスマホでアカウントを差し出したら、『そうです』と認めたので、そこからはアカウントを調べていった結果、不倫相手が70人はいた。『もう離婚だよね』となったが、結局そこから泥沼化して、2年半かかってようやく調停で離婚した」と明かす。

egoさんによると、不倫相手からお金を受け取ったり、支払ったりは一切していなく、「プロの裏垢男子になろうとしていた矢先にバレてしまい、すごく落ち込んでいた」。そのときの様子は「『明日のジョー』の燃え尽きたみたいな感じだった」。

そして、「不倫相手に連絡し、3人とは実際に会った。動画を撮っていたことが気になり、夫は同意の上で撮影したと主張していたが、実際はグレーな感じで、驚いている人もいた」。ひとりの女性は「『撮るかは当日相談します』と言っていたが、シャワーから上がったら三脚が立ってた」と話していたという。

そもそも夫は、遊ぶタイプではなかったが、「結婚が決まったとき、このままだと1人しか知らないまま結婚することになると思い、初めて風俗に行ったら目覚めてしまったのが経緯だった」。

見た目や性格については、「顔は良かったが、いかにも真面目そうな感じ。無趣味で、何もコレクションしてなく、執着がない人だと思っていた」が、約10年付き合ってきた中で、不倫には「一切気づかなかった」。

発覚後は、「すごく落ち込んで、体重も5キロぐらい落ちた。両親に話すときが1番辛かった。よくドラマで出てくるように当事者だけではなく、家族や友人、多くの人がすごく泣いて悲しんでくれた。メンタル的には辛かったが、立ち直らないといけないという気持ちがあったので、『心理学勉強してみよう』『裁判やるなら法学勉強してみよう』とか、そういう方向性にモチベーションを変えていった」。

男性への不信に陥ることはなかったのか。「助けてくれた人たちの中に男性の方もいたので、不信になることはなかったが、今のところ再婚はない」と答えた。

■「不倫する人は何かが欠落してる」「（不倫は）禁酒法と同じ」

郄木氏によると、不倫する理由には「パートナーとのセックスレス （満たされない性欲）」「不満（自分がないがしろにされている、理解されていない、愛されていないなど）」「結婚し配偶者が性的対象でなくなった寂しさ」「ガス抜き」「強すぎる束縛」が挙げられる。

さらに、「1番の理由は、結婚と恋愛は違うと思う。恋愛の賞味期限は3年と言われてるが、男女の関係から、結婚すると妻となり夫となり、子供が産まれたらお父さんお母さんになる。そうすると、結婚＝家族生活となり、出会った頃のときめきや男女の関係は外れてくる。でも、人間の本能としては恋愛をしたい」という。

実際に不倫をしている40代後半の男性に取材すると、「きっかけは妻に身体の関係を拒否されたこと」「拘束プレイが好きだが妻にはできない」「年齢的に元気なうちに楽しみたい」「異性と付き合うと身だしなみに注意するようになるため若々しさを維持したい」とのこと。また、「既婚者用のマッチングアプリも出来て不倫の壁が低くなっている」。

元AKB48の柏木由紀は、「不倫する人で、バレたら『絶対離婚したくない人』がいるが、なんで先に想定できないのか」と疑問視する。「そんなこともできないなら、もっとダメなことしてそうだと思ってしまう。外では何にも我慢できない人なのか。不倫する人は何かが欠落してるのでないか」。

お笑い芸人のケンドーコバヤシは、「禁酒法と同じで、禁じられれば欲しくなる。芸能人が磔（はりつけ）に遭って、それを見たらどこかで掻き立てられてしまう」とコメント。

実業家・TikTokerの岸谷蘭丸は、不倫が許せないと騒ぐことについて、「自分が得するより誰かが得するのが許せない日本人特有のやつではないか。『いい思いしやがって』『若い子いきやがって』みたいな気がする」との見方を示した。

最後にegoさんは、「不倫はしてはいけないものという前提で、どういった影響を与えるか、よく考えてほしいと思う。ちなみに私の解決金は約1100万円だった」と訴えた。

（『ABEMA Prime』より）