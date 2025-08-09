天皇陛下は8日、皇居・御所で大阪・関西万博出席のため来日中のペルーの大統領と懇談されました。

天皇陛下は、8日午後4時すぎから、皇居・御所にペルーのボルアルテ大統領を迎え約30分間にわたり懇談されました。

大統領は、9日に大阪・関西万博で行われるペルーのナショナルデーに出席するため来日中です。

宮内庁によりますと、天皇陛下は日本とペルーの間には長い関係があるとし、2023年の外交関係樹立150周年に、秋篠宮家の佳子さまがペルーを訪問したことに「大統領をはじめ、ペルーの皆さんに大変歓迎され感謝します」と伝えられたということです。

これに対し大統領は、「佳子さまには宮殿にも来ていただいて、非常に思い出深い、非常にいいご訪問になったと思います」と話したということです。

また大統領が、農業生産に力を入れているペルーでは、日本の協力で行われている灌漑事業が非常に大きな意味を持っていると話すと、「水問題」を研究する陛下は関心を示し、その取り組みについて具体的に質問されました。

大統領のインカ帝国時代などの灌漑についても学んでいるという話に、陛下は灌漑の問題について考えるにあたり、その地域で過去どういったことをやってきたかといったことから学ぶことは大変重要だということを話されていたということです。