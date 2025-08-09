映画イベントに登場

柔道女子48キロ級のパリ五輪金メダリスト、角田夏実（SBC湘南美容クリニック）が映画「バレリーナ：The World of John Wick」（22日公開）のジャパンプレミアイベントに登場。大胆に肩を出したドレス衣装がファンの視線を奪い、「なんて素敵な!!」「似合ってます」と、反響が広がっている。

艶やかな装いで現れた。

レン・ワイズマン監督、米女優アナ・デ・アルマスと登壇した角田が身に纏っていたのは煌びやかな真っ赤なドレス。両肩を大胆に出したゴージャスな姿だった。イベントではメディア向けフォトセッションに加え、監督たちへ柔道着をプレゼントするサプライズ演出も見せていた。

自身のインスタグラムで実際の画像が公開されると、コメント欄にはイメージが一変した姿への驚きの声で溢れていた。

「なんて素敵な!!」

「似合ってます」

「角田さん…綺麗」

「ずっと、見惚れてしまいました」

「ドレス似合っています」

「一瞬、誰が角田さんかわからなかった」

「見とれちゃいます」

「なっちゃん、女優さんのように素敵ですね」

角田は21年世界選手権から日本の女子選手として史上3人目となる3連覇を達成したほか、昨年のパリ五輪で金メダルを獲得するなど、女子柔道界を牽引する。



（THE ANSWER編集部）