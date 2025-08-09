本拠地ブルージェイズ戦

米大リーグのドジャースは8日（日本時間9日）、本拠地でブルージェイズと対戦。「2番・遊撃」で先発したムーキー・ベッツ内野手が7月5日（同6日）以来となる12号2ランを放った。不振に陥っていた元MVPの復活の一発に、大谷翔平投手やフレディ・フリーマン内野手も満面の笑み。X上の日本人ファンからも「大谷と同じ位に嬉しい」と歓喜の声が続出した。

0-1で迎えた5回2死無走者の場面。1番・大谷が右中間を破る二塁打で出塁すると、ベッツが打席に立った。サイ・ヤング賞3度を誇る大投手シャーザーの初球スライダーを豪快に引っ張ると打球は左翼スタンドへ。7月5日以来、約1か月ぶりの12号は貴重な逆転2ランとなった。本塁付近で大谷、次打者のフリーマンが満面の笑みで出迎え。ベッツも嬉しそうに白い歯を見せた。

極度の不振に陥っていた2018年MVPの復活弾にX上の日本人ファンも歓喜。「ベッツのホームラン、大谷と同じ位に嬉しい」「何か泣きそッッ」「ベッツがホームラン打った時、大谷さんめちゃくちゃ笑顔で良き」「ベッツのホームランは泣けるな」「ベッツが打ったことが特に嬉しいな」といった声が上がった。



