元「きのこ帝国」で歌手の佐藤千亜妃（36）が9日、公式サイトを更新し、第1子となる長男を出産したことを報告した。

佐藤は直筆メッセージを投稿。「この度私事ではありますが、結婚5年目となるパートナーとの間に第一子を授かり、この夏、元気な男の子を無事に出産しましたことをご報告させていただきます」と第1子となる長男の出産を明かした。

「仕事と並行しながら不妊治療に向き合い、やっと迎えることができた命です。治療中の体調の波や不安、そして出産自体も想像以上の体験でしたが、そんな中でも力いっぱい生まれてきてくれた我が子に、『頑張ってくれてありがとう！』という気持ちで胸がいっぱいです」と喜びをつづった。

「そして、寄り添い支えてくださった関係者の皆様、家族、友人に心から感謝いたします」と感謝。「現在は身体を回復させつつ、小さくてパワフルな生命体から、新しい刺激と沢山のエネルギーを感じている毎日です」と記した。

「この日々を糧に今後もさらに深く音楽と向き合い、ひとつひとつ大切に届けていこうと思っているので、引き続き応援していただけたら嬉しいです。また皆さんにライブでお会いできる日を、心から楽しみにしています！」と記した。

佐藤は中学の頃からミュージシャンに憧れ、音楽活動をスタート。2004年、高校1年で上京し、第29回ホリプロタレントスカウトキャラバンでグランプリを受賞。同年、フジテレビ「青空恋星」で女優デビュー。2007年、大学の同級生とともにロックバンド「きのこ帝国」を結成。2015年、「桜が咲く前に」でメジャーデビューを果たした。並行してソロとして活動した。

2019年5月27日をもってきのこ帝国が活動休止。佐藤はソロで音楽活動を続けている。