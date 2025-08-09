【8月14日より】韓国発ブランド「NICE WEATHER」初のPOPUPが原宿にオープン！

韓国発のライフスタイルセレクトショップ【NICE WEATHER（ナイス ウェザー）】が都内初となるポップアップを8月14日（木）よりラフォーレ原宿にて開催！人気のTシャツやキャップのほか、ポップアップ限定アイテム、雑貨やコスメなど韓国カルチャーを凝縮したアイテムが大集合！気になるラインナップをいち早くご紹介します。

「NICE WEATHER（ナイスウェザー）」ってどんなショップ？

2020年に韓国・ソウルで誕生したライフスタイルセレクトショップ。コンビニを文化的に再解釈した「次世代のデパート」をコンセプトに、オリジナル商品から韓国の旬なブランド、世界各国から厳選したファッションや雑貨、コスメなど幅広く展開しています。今年4月にオープンした公式ECサイトと「NICE WEATHER 阪急うめだ本店」に続いて、日本のファッションとカルチャーの発信地である原宿で、待望のポップアップが実現！韓国で展開されている「NICE WEATHER」のインラインアイテムに加え、日本市場に向けてサイズ感やカラーリングをアレンジしたウェアやキャップなども揃います。

定番人気のロゴT、トートバッグは要チェック！

Ｔシャツ\7,920（税込）

「Nice」のフロントロゴがさりげないシンプルTシャツは、大人の着こなしにもマッチする1枚。

Ｔシャツ\7,920（税込）

レトロ感のあるロゴプリントを施したリンガーTシャツ。襟と袖口は配色カラーでアクセントを加えて、程よいゆとりのあるシルエットは、抜け感のあるカジュアルスタイルにぴったり！

ショーツ \8,910（税込）

暑い夏にもおすすめのアクティブなショーツは、さりげないロゴのデザインがポイントに。

キャップ\6,930（税込）

トートバッグ \4,950（税込）

シンプルなロゴデザインが目を引くキャップやトートバッグは、ギフトにもおすすめ！

オリジナルの雑貨類も可愛い！

グラス・コップ \770～\2,992（税込）

原宿ポップアップ限定Tシャツも！

芿陽 ロゴ Tシャツ\7,920（税込）

江戸文字で再構築した「NICE WEATHER」のロゴと「芿陽」のロゴを描き起こしで表現したスペシャルなTシャツ。原宿ポップアップ限定でビビッドなピンクカラーが発売されます。XS～Lサイズ展開、ユニセックスで着用可能です。

さらに、会場内では韓国で人気の“盛らない”無加工韓国セルフ写真ブース「GENICBOOTH Photoautomat（ジェニックブース・フォトオートマット）」も設置。税込11,000円以上購入された方に先着でノベルティ「江戸文字うちわ」のプレゼントもあるそう！（数量限定、なくなり次第終了）韓国と日本のカルチャーを融合させた今までにないライフスタイルショップ、ぜひ足を運んでみて。

「NICE WEATHER」ポップアップ

開催期間(予定)：2025年8月14日(木)～9月29日（月）

住所：東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿1F

営業時間：11:00～20:00

＊商品のデザインや仕様、価格、取扱いの有無等は予告なく変更になる可能性があります。

Senior Writer：Kyoko Dehara