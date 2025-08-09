◇ア・リーグ オリオールズ3―2アスレチックス（2025年8月8日 ボルティモア）

オリオールズの菅野智之投手（35）が8日（日本時間9日）、本拠でのアスレチックス戦に先発登板。7回で91球を投げ、5安打1失点4奪三振でチーム最多となる今季9勝目を挙げた。最速は94.4マイル（約151.9キロ）。2試合ぶりのクオリティースタート（6回以上、自責点3以下）で、ハイクオリティースタート（7回以上、自責点2以下）は10試合ぶりとなった。ア・リーグ東地区最下位のチームはこれで2連勝とした。

菅野とバッテリーを組んだラッチマンは「配球の組み立てが凄く良かったと思う。コースもしっかり突いていたし、その場面に合った球をちゃんと投げていた。今日は自分も上手くブロックできた」と振り返った。

全ての球種にキレがあったのではと問われると「そうだね。左打者にも右打者にも両方の速球を混ぜていたし、必要な場面でカッターを使っていた。カーブやスライダーも織り交ぜて、本当にいい仕事をしていたよ」と分析した。

菅野がラッチマンの復帰が大きいと言っていたと伝えられると「トモを捕るのは大好きなんだ。マウンドでできることが本当に多くて、一緒にやっていて楽しい。捕手として後ろから彼の投球を見られるのは特別なことだし、その一部になれるのがうれしいよ」と笑顔で話した。

菅野が復調したと思うかとの問いには「トモがマウンドに上がれば全幅の信頼を置いてるし、本当に素晴らしい投手だと思っている。たまに運が悪い時もあるけど、全体的に見れば間違いなく素晴らしい投球をしてるし、武器も多いから、いつだって結果はついてくるはずだ」と信頼を口にした。