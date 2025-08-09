菜々緒、ストイックな食へのこだわりを明かす「お腹いっぱいになると結構…」

8月7日、TBS系『櫻井・有吉THE夜会』に、現在公開中の劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』に出演している菜々緒、鈴木亮平が登場。菜々緒が、食へのこだわりについて語った。

番組内で、菜々緒は自身の食へのこだわりとして、「食事は腹八分目とか、一応気をつけてるから」と切り出し、「お腹いっぱいになると結構集中力切れちゃったりとか、動けなくなっちゃったりとかするのもあって」「撮影中なんかは特に、腹八分を一応意識してやったり」と語った。

また、“撮影現場では寝ないのか”とも聞かれると、「寝ないですね、休憩中とか移動中とかはなるべく寝ないですね」「基本はあんまり寝ないですね」と答えた。

しかし、隣でこの話を聞いていた鈴木は、「ちょっと僕が知ってる話と違うなと思って」といい、衣装姿で居眠りをする菜々緒の写真を紹介すると、『TOKYO MER』の撮影中はよく寝ていたとタレコミ。菜々緒は、「違う、これ寝てるんじゃないです！気絶してるんです！」とコメントして笑いを誘っていた。