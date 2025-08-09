「小幡もホームラン打っているけど、ランナーいるときに…」阪神はなぜヤクルトに競り負けたのか　阪神元コーチが指摘した下位打線の問題　CSの相手にも考察「中日よりもDeNAのほうが嫌じゃないのかな」

藤川監督も先を見据えながら、戦っている（C）産経新聞社

阪神は8月8日のヤクルト戦（京セラドーム）に1ー3の逆転負け。主力を休ませて臨んだ試合で星を落とした。

この試合は3番を務めてきた森下翔太をベンチスタートとし、7日のゲームでプロ初アーチを放った中川勇斗を3番に抜擢。

【動画】何も問題なし 2025年8月8日 【阪神 vs ヤクルト】 佐藤義則の眼

ただ試合は主砲、佐藤輝明の30号アーチが飛び出したものの、反撃はそこまで。

先発左腕、伊藤将司が9回途中1失点と粘投する中、9回に中野拓夢の野選で同点に追いつかれると延長12回から登板した湯浅京己が死球を与えるなど、乱調。二死満塁のピンチを招き、継いだ桐敷拓馬が代打で出た増田珠に中前に運ばれ、2点適時打で1−3と逆転を許した。

延長12回裏は二死二塁までチャンスメイクするも、最後は近本光司が遊ゴロに倒れゲームセットとなった。

この試合の内容には球界内からも考察の声が上がっている。

現役時代は阪急、オリックスで活躍。引退後は阪神含め、セ・パ5球団で投手コーチを務めるなど名伯楽で知られる佐藤義則氏が8月9日に自身のYouTubeチャンネルを更新。

8日の阪神・ヤクルト戦の内容を振り返っている。

相手先発の高梨裕稔に関しては久々に見たとしながら「ストライク先行、粘り強く投げられていた」と評価。終盤に追いつき、逆転勝利となったことに「ヤクルトも意地を見せた」とした。