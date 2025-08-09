「小幡もホームラン打っているけど、ランナーいるときに…」阪神はなぜヤクルトに競り負けたのか　阪神元コーチが指摘した下位打線の問題　CSの相手にも考察「中日よりもDeNAのほうが嫌じゃないのかな」

藤川監督も先を見据えながら、戦っている（C）産経新聞社

　阪神は8月8日のヤクルト戦（京セラドーム）に1ー3の逆転負け。主力を休ませて臨んだ試合で星を落とした。

　この試合は3番を務めてきた森下翔太をベンチスタートとし、7日のゲームでプロ初アーチを放った中川勇斗を3番に抜擢。

　ただ試合は主砲、佐藤輝明の30号アーチが飛び出したものの、反撃はそこまで。

　先発左腕、伊藤将司が9回途中1失点と粘投する中、9回に中野拓夢の野選で同点に追いつかれると延長12回から登板した湯浅京己が死球を与えるなど、乱調。二死満塁のピンチを招き、継いだ桐敷拓馬が代打で出た増田珠に中前に運ばれ、2点適時打で1−3と逆転を許した。

　延長12回裏は二死二塁までチャンスメイクするも、最後は近本光司が遊ゴロに倒れゲームセットとなった。

　この試合の内容には球界内からも考察の声が上がっている。

　現役時代は阪急、オリックスで活躍。引退後は阪神含め、セ・パ5球団で投手コーチを務めるなど名伯楽で知られる佐藤義則氏が8月9日に自身のYouTubeチャンネルを更新。

　8日の阪神・ヤクルト戦の内容を振り返っている。

　相手先発の高梨裕稔に関しては久々に見たとしながら「ストライク先行、粘り強く投げられていた」と評価。終盤に追いつき、逆転勝利となったことに「ヤクルトも意地を見せた」とした。

　ただチームでは主力の森下を休ませて、中川を起用。これにも「上位にいる、貯金ある余裕だと思う」と主力を休ませながら戦っていくのも大事とした。

　その上で試合には「結果として　下位打線のとこでチャンスのところで1本出なかった　今はね」と話した。

　打線のつながりに関しては「結果として、小幡もホームラン打っているんだけど、ランナーいるときにヒットとかタイムリーとか」と適時打、ヒットが出てないことにも注目。

　最近では1試合2発など長打力もついてきた小幡竜平はこの試合は「6番・遊撃」で先発。2回一死二塁のチャンスにニゴロ、5回先頭の打席は空振り三振、7回一死一塁の第3打席は右飛、延長10回先頭の打席は遊ゴロ、12回先頭の打席も一ゴロに倒れ、この試合は5打数無安打と走者がいる場面、チャンスメイク含め、機能できなかった。

　1−5番まではレギュラー陣固定でどっしりと戦う中、下位打線の構築はチームの課題ともされる。

　ただ敗戦に関しても「優勝は問題ない　休ませながら」と選手のコンディションを整えつつ、戦況を見据えるやり方は支持した佐藤氏。

　また動画内ではひそかに注目を集め始めた、首位阪神と戦うチームのCS展望にも触れた。

　佐藤氏は相手球団に関して中日がレギュラーシーズンは五分の戦いをしていることで注目される中、「短期決戦になったら打てるチームのほうが、嫌だと思う」とズバリ。

　「打てるチームのほうが阪神としたら嫌だと思う」としながら、「中日よりも（阪神は）DeNAのほうが嫌じゃないのかな」という見方を示した。

　昨年も阪神はDeNAにレギュラーシーズンは2位と上回りながら、CSファーストSで敗れた。チームでは主将の牧秀悟の離脱も衝撃を持って受け止められているが、打ち出すと止まらない強打者も多く在籍するだけに要注意とした。

［文／構成：ココカラネクスト編集部］