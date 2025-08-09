【レパードS＆CBC賞】秋に繋がるダート＆芝のW重賞！3歳ダート登竜門には初ダートV狙う実績馬が参戦！そして短距離界の新星は夏のスプリント重賞連勝へ！

今週は夏をさらにアツくするダート＆芝のW重賞が行われる。

新潟では3歳ダート重賞レパードS・G掘1着馬に10月のジャパンダートクラシック・交流G1（3歳ダート3冠最終戦）への優先出走権が与えられる。一方の中京では、芝の短距離決戦、CBC賞・G掘ここを制し、9月のスプリンターズS・G気惴かう馬も多い。

秋につながる走りを見せるのは、いったいどの馬か。

ダート初挑戦Vへ！ヴィンセンシオ

夏の新潟、開幕を飾った関屋記念・G靴納1600mのレコード記録が更新。さらに、先週のアイビスSD・G靴任蓮2002年にカルストンライトオが計時した芝・直1000mのスーパーレコード「53秒7」に並ぶ記録が出た。

新潟を大いに盛り上げた芝重賞に代わって、今週は3歳ダートの登竜門、レパードS・G靴行われる。

今回、初のダート挑戦となるヴィンセンシオは、デビューからの4戦、芝で実績を積み、2走前の弥生賞ディープ記念・G兇任2着に好走した。

過去、レパードSで初のダート挑戦だった馬は6頭いるが、最高は2着（2015年ダノンリバティ）だったが、ヴィンセンシオには史上初ダート初挑戦Vへの期待が高まる。

なぜなら、ヴィンセンシオは世界のダート王フォーエバーヤングと同じリアルスティールを父に持つ超良血。そして、先週のアイビスSD・G靴2025年の重賞6勝目を飾ったC.ルメール騎手(46)が手綱を握る。

戸崎圭太、連覇なるか！ジャナドリア

2024年8月、レパードSの舞台である新潟ダート1800mでデビュー勝ちしたジャナドリア。

新馬勝ちの勢いのまま3連勝で雲取賞・交流G靴鮠〕し、3歳ダート3冠初戦の羽田盃・交流G気膨むも3着に敗れた。

レパードSは3歳ダート3冠の最終戦のジャパンダートクラシック・交流G気離肇薀ぅ▲襯譟璽垢忙慊蠅気譴討り、ライバルに追いつき追い越すため、ここは負けられない一戦となる。

今回は、2024年にこのレースを制した戸崎圭太騎手(45)との初タッグ。歴代最多のレパードS 3勝を挙げるスペシャリストが勝利へと導くか。

スプリント界の新星候補！ヤマニンアルリフラ

秋の大一番スプリンターズS・G気妨けた戦いCBC賞が中京で行われる。

近5年の勝ち馬は、2020年から13番→8番→2番→7番→6番人気となっており、人気馬の苦戦が続く短距離決戦だ。

7月に小倉で行われた北九州記念・G靴能転渊蘋覇を飾ったヤマニンアルリフラは、現在3連勝中と勢いに乗る4歳の新星だ。重賞連勝で夏のスプリント王の座につき、秋のスプリンターズS・G気愧討澆鬚弔韻蕕譴襪！？

連覇なるか？ドロップオブライト

2024年にこのレースを制し、福永祐一厩舎に初タイトルをもたらしたドロップオブライト。

それから5戦、勝利から遠ざかっているが、前走の北九州記念・G靴任肋，素呂0.4秒差の6着、復活の兆しを見せた。

今回は、ともに2024年のCBC賞を制した幸英明騎手(49)と3戦ぶりのコンビで連覇に挑む。

8月10日（日）、CBC賞は午後3時35分、レパードSは午後3時45分に発走する。